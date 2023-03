Marketing B2B - jak zwiększyć skuteczność działań marketingowych między firmami

Marketing B2B to dziedzina, która zyskuje na znaczeniu w dzisiejszych czasach. To forma marketingu skierowana do firm, w której klienci są również przedsiębiorcami. W marketingu B2B decyzje zakupowe są zazwyczaj podejmowane przez wiele osób, a nie tylko przez jednego konsumenta, jak ma to miejsce w przypadku marketingu B2C. Dlatego też, aby działać skutecznie w ramach B2B, warto zrozumieć potrzeby klienta i poznać jego branżę oraz proces decyzyjny.